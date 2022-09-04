الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وفاة الدكتور «عبدالمجيد الدهيشي» خبير الأوقاف والأعمال الخيرية
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وفاة الدكتور «عبدالمجيد الدهيشي» خبير الأوقاف والأعمال الخيرية

وفاة الدكتور «عبدالمجيد الدهيشي» خبير الأوقاف والأعمال الخيرية
٠٧:٥٤:٠٠ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، القاضي السابق والمتخصص في الاستشارات والدراسات الوقفية والأعمال الخيرية.

وتمت الصلاة عليه، رحمه الله، بعد صلاة عصر اليوم، في جامع الجوهرة البابطين بشمال الرياض؛ كما دفن، رحمه الله، في مقبرة شمال الرياض.

وتعرض فضيلة الشيخ الدكتو عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، منذ يومين فقط لعارض صحي أدخل بسببه للعناية المركزة بالمستشفى التخصصي.

وتولى الشيخ الدهيشي رحمه الله الكثير من المناصب القضائية والوقفية والخيرية، فكان عضوا بمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.

كما تولى رحمه الله منصب بسلك القضاء، بعدها تخصص في الاستشارات والدراسات الوقفية والأعمال الخيرية.

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الأعمال الخيرية القاضي السابق خبير الأوقاف عبدالمجيد الدهيشي وفاة الشيخ الدهيشي

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