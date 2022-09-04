ميزة مهمة بهواتف الآيفون لـ«الحالات الطارئة» (فيديو)

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أكد الخبير التقني عبدالرحمن الهادي وجود ميزة مهمة جدا في هواتف آيفون تساهم في تقديم المساعدة اللازمة في حالات الطوارئ.

وقال عبدالرحمن الهادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ميزة مهمة بالآيفون يجب على الجميع معرفتها لتقديم المساعدة اللازمة في حالات الطوارئ”.

وأضاف: “في حالة وقوع طارئ لا قدر الله، أو احتجت الطوارئ لمريض أو شيء مشابه، تضغط على زر البور خمس مرات متتالية، وعلى الفور تظهر لك خدمة التواصل مع الطوارئ”.

وتابع الخبير التقني عبدالرحمن الهادي : “تستطيع من خلال هذه الميزة، الاتصال بخدمات الطوارئ لتحضر عل الفور وتقديم المساعدة اللازمة”.