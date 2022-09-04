وظائف شاغرة بـ روشن للتطوير العقاري «حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات»

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل بفروع الشركة، وفقا للتفاصيل والمسميات التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير مشارك (المخاطر والمرونة)

المؤهلات والخبرة:

ـ 10 سنوات من الخبرة في مجال استمرارية الأعمال

ـ درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال ذي صلة

ـ الشهادات المهنية من هيئة إدارة المخاطر المعترف بها

طريقة التقديم:

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