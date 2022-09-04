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دراسة حديثة: هذا الخضار بديلًا للأنسولين لمرضى السكر
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صحة

دراسة حديثة: هذا الخضار بديلًا للأنسولين لمرضى السكر

دراسة حديثة: هذا الخضار بديلًا للأنسولين لمرضى السكر
٠٧:٤١:١٦ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

توصلت دراسة طبية بريطانية حديثة، إلى أن تناول اللفت يساعد على خفض السكر في الدم بسرعة، وأن الثمرة يمكن أن تكون بديلا للأنسولين لمرضى السكر في بدايته.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة “ Biomedical Reports“ إلى أن مرض السكري من الفئة 2 يعتبر حالة مزمنة يرتفع فيها السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجته.

وأوضحت أن هذه الحالة تنجم عن ضعف إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس من أجل تنظيم مستويات السكر في الدم ، والتي ترتفع استجابة لتناول الطعام.
وشددت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الأحد، بأنه يتعين على الأشخاص المصابين بداء السكري إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع السكر في الدم، الناتج عن تناول الطعام، مشيرة إلى أن الأبحاث أثبتت أن تناول اللفت هو بديل قوي للأنسولين“.

الكلمات الدلالية:
الخضار اللفت دراسة حديثة صحة

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