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فرض رسوم على رؤوس الأغنام داخل الأسواق.. «البيئة» توضح

فرض رسوم على رؤوس الأغنام داخل الأسواق.. «البيئة» توضح
٠٧:١١:٥٢ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم من الوزارة على رؤوس الأغنام داخل أسواق المواشي.
وأكدت الوزارة على عدم صحة هذه المعلومات، حيث قال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، إن وزارة البيئة لم تفرض رسوماً على رؤوس الأغنام، ولكنها رسوم من الشركة المشغلة وهي رسوم مقابل خدمات التنزيل والتحميل، وهي ليست على السوق كاملا، ولا تمس خدمات المتسوقين، بل تكون على ساحة الحراج التي تتم فيها عملية البيع للجلابة القادمين بأغنامهم من خارج السوق.

وأضاف الزهراني- حسب عكاظ- : حرصاً على تنظيم هذه العملية، أسندت خدمات التحميل والتنزيل في ساحات الحراج إلى متعهد، حيث كان يؤدي تلك الخدمات عمالة قد تكون غير نظامية ومخالفة، وهي خدمات موجودة من بداية إنشاء السوق ومتعارف عليها.

يأتي ذلك بما يتماشى مع توجيهات الوزارة لتنظيم أسواق النفع العام بتوفير عمالة نظامية مع ارتدائهم زيّاً موحداً واستبعاد العمالة غير النظامية.

الكلمات الدلالية:
أسواق الماشية رؤوس الاغنام فرض رسوم وزارة البيئة

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