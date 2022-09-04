آلية وشروط القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية .. ورابط الاستعلام عن النتائج

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أعلنت وزارة الحرس الوطني، مساء أمس السبت، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الترشيح الأولي للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية.

وأشارت وزارة الحرس الوطني، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية من خلال زيارة موقع اللجنة على الرابط: (اضغط هنا).

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

أن يكون المتقدم مواطنا سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون غير متزوج بامرأة أجنبية. بالنسبة لسن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية، لا يقل عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة. يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ). الحصول على شــهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية). أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي. اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP). اجتياز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني,… ) اجتياز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل. وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة اسباب عدم اللياقة الطبية.

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مزايا الدراسة بـ كلية الملك خالد العسكرية:

ـ سكن خاص للطالب بتجهيزات جديدة ومتطورة

ـ يحصل الطالب على مكافأة مالية تساوي نصف الراتب الذي يحصل عليه رتبة ملازم

ـ التكفل التام بالمصاريف الخاصة بكل طالب

ـ الرعاية الصحية المناسبة للطلاب في الكلية

ـ وسائل النقل المختلفة متاحة في جميع مراحله التعليم.

ـ توفير الملابس الخاصة بالتدريبات الرياضية والعسكرية

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