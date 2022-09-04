الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
معلومات لا تعرفها عن ارتفاع «أملاح الجسم».. تستوجب العلاج في هذه الحالة
خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.. تعرف عليها
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة
قرار من التعليم بوقف القبول في هذه المعاهد العلمية
توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية

اهم الاخبار

قرار من التعليم بوقف القبول في هذه المعاهد العلمية

قرار من التعليم بوقف القبول في هذه المعاهد العلمية
٠٥:٥٣:٣٠ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت وزارة التعليم قرارًا بوقف القبول في المعاهد العلمية بمحافظات صبيا وضمد وفيفاء، وذلك لمعالجة وضع المعاهد قليلة العدد بمختلف إدارات التعليم.

وحسب قناة “الإخبارية”، فقد تضمن القرار إيقاف القبول بالصفين الأول متوسط والأول ثانوي، بالمعهد العلمي بفيفاء وصبيا، والصف الأول ثانوي بمعهد ضمد.
وأشار القرار إلى إبقاء الصفين الثاني والثالث متوسط وثانوي بالمعهد العلمي في صبيا وفيفاء، وطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في معهد ضمد حتى تخرجهم من المرحلة الدراسية.

الكلمات الدلالية:
التعليم معاهد علمية وزارة التعليم وقف القبول

مواد ذات صلة

المزيد
الصندوق العقاري ينشر رابط أسماء مستفيدي القرض للدفعة السابعة

الصندوق العقاري ينشر رابط أسماء مستفيدي القرض للدفعة السابعة

الأثنين، ١٦ يوليو ٢٠١٨ ٠٩:٤٦ م
جريمة قتل في «نمار الرياض».. وهكذا توصلت الشرطة للجناة

جريمة قتل في «نمار الرياض».. وهكذا توصلت الشرطة للجناة

الأحد، ٠٧ يوليو ٢٠١٩ ٠٨:٠٥ م
خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

الأثنين، ٢٥ مارس ٢٠١٩ ٠١:٢٥ ص
وزير الموارد البشرية يُصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة «41»

وزير الموارد البشرية يُصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة «41»

الأحد، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٠ ٠٣:٥٢ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *