قرار من التعليم بوقف القبول في هذه المعاهد العلمية

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت وزارة التعليم قرارًا بوقف القبول في المعاهد العلمية بمحافظات صبيا وضمد وفيفاء، وذلك لمعالجة وضع المعاهد قليلة العدد بمختلف إدارات التعليم.

وحسب قناة “الإخبارية”، فقد تضمن القرار إيقاف القبول بالصفين الأول متوسط والأول ثانوي، بالمعهد العلمي بفيفاء وصبيا، والصف الأول ثانوي بمعهد ضمد.

وأشار القرار إلى إبقاء الصفين الثاني والثالث متوسط وثانوي بالمعهد العلمي في صبيا وفيفاء، وطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في معهد ضمد حتى تخرجهم من المرحلة الدراسية.