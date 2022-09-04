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خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.. تعرف عليها
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خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.. تعرف عليها

خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.. تعرف عليها
٠٦:١٤:٢٥ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تقديم خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم .

وجاءت الخدمات المجانية كالآتي:

– تم دفع إيجارات 432.500.000 قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان

– تقديم 95.530 خدمة شملت “سلال غذائية والدواء والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال”

– توظيف 269 مواطن ومواطنة

– تسكين 18.515 أسرة

– تسليم 202 وحدة إسكان تنموي

وتواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة “المدينة”.

وتتوزع هذه المنازل التاريخية على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، فيما تضم كل منطقة ما يقارب من 10 منازل.

وترغب الجهات المعنية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة، ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ ستتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين.

وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيدي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.

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