الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة
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وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة
٠٥:٥٨:٠٠ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة؛ انتهاء فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة.

وتحت قيادة وزارة الطاقة، توصل فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية إلى هذه المنجزات، وهنا أبرز ما تم:

ـ إصدار الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.
ـ إصدار الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية.
ـ اللوائح والمواصفات الفنية للشواحن.
ـ تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية.
ـ إصدار السجل التجاري للمؤسسات الفردية للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية.

 

 

الكلمات الدلالية:
البنية التحتية السجل التجاري\ تشريعات وأنظمة شحن المركبات وزارة الطاقة

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