وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت وزارة الطاقة؛ انتهاء فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة.
وتحت قيادة وزارة الطاقة، توصل فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية إلى هذه المنجزات، وهنا أبرز ما تم:
ـ إصدار الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.
ـ إصدار الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية.
ـ اللوائح والمواصفات الفنية للشواحن.
ـ تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية.
ـ إصدار السجل التجاري للمؤسسات الفردية للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية.
بقيادة #وزارة_الطاقة؛ فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ينتهي من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/AA7Zn5xl2o
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 31, 2022