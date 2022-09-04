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توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية

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توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية

توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية
٠٥:٢٧:٣٨ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة موافقات نقل الخدمات تمكن المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.

وكشفت في “إنفوجراف” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طريقة الوصول للخدمة كالتالي: خدماتي، ثم خدمات، ثم الجوازات، ثم موافقات نقل الخدمات.
وشددت “الجوازات”، على أنه يشترط الموافقة على نقل الخدمات خلال 7 أيام.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

وأوضحت “الجوازات”، أن أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 12,967 قراراً إدارياً خلال شهر محرم 1444 بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الكلمات الدلالية:
الجوازات السعودية مهلة نقل الخدمات نقل خدمات العمالة المنزلية

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