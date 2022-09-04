“سكني”: تسليم 431 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من مشروع فلل البيرق في الدمام

تواصل – واس:

أعلن برنامج سكني، أنه سلّم 431 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع فلل البيرق الواقع في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، على أن يُستكمَل تسليم بقية الوحدات بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأوضح أن تسليم الوحدات، يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأكد أن مشروع فلل البيرق، يوفر 959 فيلا سكنية بتصاميم عصرية وبأسعار مناسبة في بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية وجودة الحياة على مساحة 517,000 م2، ويمثل مشروع فلل البيرق جزءًا من الامتداد العمراني السكني غرب مدينة الدمام.

وأشار إلى أن المشروع يتمتع بامتداد المساحات الخضراء والحدائق والأماكن الترفيهية وميادين خاصة لممارسة الرياضة ومحلات تجارية ومرافق متكاملة من مساجد ومدارس ومراكز أمنية، بما يكفل توفير جودة الحياة للأسر السعودية.

يُذكر أن موقع وتطبيق “سكني” يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل:

1 – المستشار العقاري.

2 – إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول.

3 – الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية.

4 – إصدار عقود الأراضي إلكترونيًا.

5 – الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”.

7 – خدمة التمويل الإلكتروني و”الباقات الاختيارية” و”السوق العقاري”.

8 – عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

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