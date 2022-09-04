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بسبب الفيضانات.. 6.5 مليون نسمة في باكستان بحاجة إلى مساعدات عاجلة

بسبب الفيضانات.. 6.5 مليون نسمة في باكستان بحاجة إلى مساعدات عاجلة
٠٥:٠٢:٢٩ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان، باليتا ماهيبالا، أن الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، من بينها 80 منطقة جرى إعلانها كـ”مناطق كارثة”.

وخلّفت فيضانات باكستان أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 627793 شخصًا في المخيمات، وفق “سكاي نيوز عربية”.

فيما لقي أكثر من 1265 شخصًا حتفهم وأصيب قرابة 12577 شخصًا، وتضرر قرابة مليون و427 ألفا و39 منزلاً، تدمر منها 529 ألفًا و472 منزلاً بشكل كامل.

كما تأثر نحو 1460 مرفقًا صحيًا، منها 432 منشأة صحية تضررت بالكامل و1028 منشأة صحية تضررت جزئيًا، بنحو 10% من إجمالي المرافق الصحية البالغ عددها 14282 منشأة.

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وفي وقت سابق، اليوم الأحد، وجهت السلطات الباكستانية، نداء استغاثة حديث ناشدت المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية كبيرة وعاجلة بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي أسفرت عن 1265 قتيلاً.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، إلى استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، حيث تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

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إغاثة عاجلة الأمطار الموسمية ‏الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية تضرر من الفيضانات فيضانات باكستان منظمة الصحة العالمية

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