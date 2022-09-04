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تايوان: رصدنا 5 سفن و4 طائرات حربية تقترب من أراضينا

تايوان: رصدنا 5 سفن و4 طائرات حربية تقترب من أراضينا
٠٤:٥٤:١٠ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت 5 سفن و4 طائرات حربية في المناطق القريبة من أراضيها.

وقبل أيام أعلنت وزارة خارجية تايوان، أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة، محذرة من تداعيات تلك الخطوات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن، وذلك بعدما كانت تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات، لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

وخلال أغسطس سجلت تايوان عدد قياسي من التوغلات الجوية الصينية، وذلك باختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أميركيين إلى الجزيرة غضب بكين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

اقرأ أيضًا:

نذر الحرب.. تايوان: 14 طائرة صينية تخطت خط الوسط الفاصل

 

الكلمات الدلالية:
الصين تايوان جزر كينمن حزيرة تايوان نانسي بيلوسي

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