“الغذاء والدواء”: ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مقلد ومخالف في منشآت بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة “الغذاء والدواء” بالمملكة، اليوم الأحد، ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مقلد ومخالف في منشآت بجدة.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “في حملة مشتركة مع الملكية الفكرية والجهات المختصة، تم ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مقلد ومخالف في عدة منشآت بجدة”.

وأضافت أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

والخميس، رصدت هيئة الغذاء والدواء مستودع أقمشة في جدة، يقوم بتخزين منتجات غذائية في ظروف غير مناسبة للتخزين.

وأفادت الهيئة أنه تم ضبط 7 أطنان من المنتجات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة، حسبما شاركت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وتوالت خلال الفترة الأخيرة ضبطيات الهيئة فيما يخص المنتجات المخالفة، وذلك في سبيل السعي نحو ضبط الأسواق.

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