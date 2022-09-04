“الدفاع الروسية”: إحباط هجوم أوكراني بـ 8 مسيرات على محطة زابوروجيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أحبطت هجومًا أوكرانيًا بثمان مسيرات على محطة زابوروجيا النووية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في منطقة خيرسون، مؤكدًا أن قوات إنزال أوكرانية قامت بمحاولة جديدة للسيطرة على محطة زابوروجيا النووية.

فيما كشفت المخابرات البريطانية، أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في حربها على أوكرانيا.

وأوضحت أن الجيش الروسي يُعاني من هشاشة في الروح المعنوية بسبب أوضاعه المتردية التي تزداد يومًا بعد يوم في غزوه المستمر للأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، أكد الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تتكبد خسائر في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات المستمرة، جنوب البلاد.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده أصبحت لا تملك أسلحة ودعمًا كافيين لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وأنه يجب أن يخاف المجتمع الدولي من ضعف أوكرانيا، لأن روسيا ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول البلطيق.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن السجن ومصادرة جميع الممتلكات هو مصير من يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا.

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المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا