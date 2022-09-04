الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مختص يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية.. ونسبة صادمة بشأن عدد المدخنين بين المراهقين
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مختص يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية.. ونسبة صادمة بشأن عدد المدخنين بين المراهقين

مختص يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية.. ونسبة صادمة بشأن عدد المدخنين بين المراهقين
٠٢:٤٢:٠٠ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال الدكتور وائل القشقري، استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية في الحرس الوطني، إن دراسة حديثة أثبتت أن 12% إلى 15% من المراهقين في المدارس هم مدخنون للسجائر الإلكترونية.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “اليوم” على القناة الإخبارية، أن معظم المراهقين يتراوح سنهم بين 14 إلى 18 سنة ويستخدمون تلك السجائر الإلكترونية بشكل كبير سواء بالنكهات المختلفة.

وأضاف: أن هذه السجائر تحتوي على سموم تؤذي الجسم ونسبة من القطران.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية صرّحت لأول مرة باستخدام السجائر الإلكترونية، وسمحت بالترويج لثلاثة أنواع مختلفة منها تحت علامة “فيوز” التجارية.

وقررت الهيئة أن منافع السجائر الإلكترونية في المساعدة على الإقلاع عن التدخين، تفوق مضارها في جذب المراهقين إلى هذه العادة.

الأنواع التي صرحت بها الهيئة بنكهة التبغ، وتختلف عن النكهات المحلاة الشائعة بين المراهقين وصغار السن.

تباع السجائر الإلكترونية منذ نحو عشر سنوات في الولايات المتحدة، لكن تزايد استخدامها في صفوف المراهقين يثير القلق.

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