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“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
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“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
٠٢:٣٤:٣٤ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 37 مليونا و 638 ألفا و180 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 21 ألفا و106 أطنان، وذلك لعدد 66 مزارعاً.

فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 513 ألفا و467 طناً لعدد 1737 مزارعاً.

ودعت “المؤسسة”، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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