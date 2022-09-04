الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة تكشف مفاجأة: الإهانات تُحفّز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات
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دراسة تكشف مفاجأة: الإهانات تُحفّز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات

دراسة تكشف مفاجأة: الإهانات تُحفّز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات
٠٢:٣١:٢٩ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في كشف علمي غريب، أثبتت دراسة حديثة أن “الإهانات” تحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات.

ووفقًا لموقع “سينس أليرت”، فقد أظهرت دراسة حديثة أن الإهانات المنطوقة تحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات وتستمر لفترة أطول، وأنه يمكن للكلمات التي تنطق من منطلق الحقد أن تكون مثل صفعة على الوجه.

وأكدت الدراسة بقاء الصدمات العميقة للإهانات المنطوقة أطول من الثناء أو الإطراء في كثير من الأحيان.

وأثبت فريق من الباحثين في هولندا ردود الفعل العاطفية للناس تجاه اللغة الجارحة، من خلال تسجيل نشاط دماغ المشاركين عندما سمعوا الإهانات تلقى عليهم أو على الآخرين، وأنه في حين أن تجاهل مجاملة قد يكون سهلاً، إلا أن التعليق السخيف أو الافتراء الجارح يمكن أن يزعجنا لعدة أيام.

وأشارت إلى أن هناك الكثير الذي يتعين على أدمغتنا معالجته عندما نسمع إهانة، في جزء من الثانية، يتطلب الأمر تذكر معنى الكلمات وتفسير الوضع الاجتماعي بسرعة ونوايا المتحدث.

وحسب الباحثين فإن هذه الاستجابات السريعة للغاية، تشبه صفعة على الوجه، لم تتضاءل بمرور الوقت، وأن العبارات الهجومية تستمر في جذب انتباه الدماغ، حيث إنها أثارت مع التجربة، استجابة أكبر في نشاط الدماغ من المجاملات.

الكلمات الدلالية:
الإهانات الافتراء الثناء الحقد المجاملات دراسة حديثة نشاط الدماغ

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