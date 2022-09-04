الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“التجارة”: 5 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة
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“التجارة”: 5 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة

“التجارة”: 5 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة
٠٣:٠٠:٣٦ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك، عند شراء سيارة جديدة، وذكرت أن هناك 5 اشتراطات أساسية واجبة الحدوث، وتعتبر من أهم حقوق المستهلك، وهي:

1- أن يكون السعر على السلعة شاملاً القيمة المضافة (السعر النهائي).

2- وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات المصنعة من 2015 وما بعدها.

3- توفير كتيبات ضمان المنتج، والتعليمات الفنية، مكتوبة باللغة العربية، وبصياغة واضحة ومفهومة.

4- الإفصاح بوضوح، على النافذة الجانبية للمركبة، وعن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها، وعن أي عيوب على السلعة.

5- الحصول على فاتورة الشراء.

وأفادت الوزارة أنه في حال الاستفسار عن المزيد من المعلومات، فيمكن الاطلاع عليها عبر دليل حقوق المستهلك، عبر الرابط: ( هنا ).

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الكلمات الدلالية:
حقوق المستهلك دليل حقوق المستهلك شراء سيارة جديدة ضريبة القيمة المضافة وزارة التجارة

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