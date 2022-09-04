الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد السيول.. الحكومة السودانية تحذر من فيضانات في هذه المناطق
“التجارة”: 5 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة
مختص يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية.. ونسبة صادمة بشأن عدد المدخنين بين المراهقين
“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
قيم فنية وتصميمية.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مساجد الجوف
دراسة تكشف مفاجأة: الإهانات تُحفّز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات

أحدث الأخبار

بعد السيول.. الحكومة السودانية تحذر من فيضانات في هذه المناطق

بعد السيول.. الحكومة السودانية تحذر من فيضانات في هذه المناطق
٠٣:٠٣:٠٦ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل– وكالات:

حذرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، من حدوث فيضانات في مناطق دنقلا وعطبرة والديم بشمال الخرطوم.

وطالبت الحكومة، سكان تلك المناطق بتوخي الحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل مخاطر تلك الفيضانات.

وفي وقت سابق الأحد، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات ضخمة، أغلقت المطار الدولي أمام حركة الملاحة.

وأوضحت السلطات، أنه تم إغلاق المدرج الرئيس في المطار بعد أن جنحت طائرة بسبب المياه التي كانت تغمره، لتتمكن “الطوارئ” في إنقاذ الركاب دون إصابات.

فيما كشف الدفاع المدني السوداني، أن حصيلة ضحايا السيول في السودان والتي وقعت الشهر الماضي ارتفعت إلى 89 شخصًا.

كما كشفت إحصائيات رسمية أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل وصل إلى 17080 منزلاً و23850 منزلاً تعرض لتدمير جزئي، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

اقرأ أيضًا:

توقف الحركة في مطار الخرطوم بسبب اجتياح الفيضانات للعاصمة

80 قتيلا جراء السيول بالسودان و6 ولايات تعلن حالة الطوارئ (صور وفيديو)

الكلمات الدلالية:
الحكومة السودانية الدفاع المدني السوداني السودان سيول فيضانات

مواد ذات صلة

المزيد
باحث سعودي يطور طريقة للكشف عن مسببات السرطان

باحث سعودي يطور طريقة للكشف عن مسببات السرطان

الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥ ٠٦:٣٤ م
مدير تعليم الشرقية يتفقد لجان الاختبارات ويطمئن أولياء الأمور (صور)

مدير تعليم الشرقية يتفقد لجان الاختبارات ويطمئن أولياء الأمور (صور)

الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧ ٠٤:٤١ م
تعيين 3 نواب لمدير عام تعليم الرياض

تعيين 3 نواب لمدير عام تعليم الرياض

الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦ ٠٨:١٩ م
إسقاط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على «خميس مشيط»

إسقاط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على «خميس مشيط»

السبت، ١٣ أغسطس ٢٠١٦ ١١:٢٣ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *