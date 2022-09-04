بعد السيول.. الحكومة السودانية تحذر من فيضانات في هذه المناطق

تواصل– وكالات:

حذرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، من حدوث فيضانات في مناطق دنقلا وعطبرة والديم بشمال الخرطوم.

وطالبت الحكومة، سكان تلك المناطق بتوخي الحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل مخاطر تلك الفيضانات.

وفي وقت سابق الأحد، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات ضخمة، أغلقت المطار الدولي أمام حركة الملاحة.

وأوضحت السلطات، أنه تم إغلاق المدرج الرئيس في المطار بعد أن جنحت طائرة بسبب المياه التي كانت تغمره، لتتمكن “الطوارئ” في إنقاذ الركاب دون إصابات.

فيما كشف الدفاع المدني السوداني، أن حصيلة ضحايا السيول في السودان والتي وقعت الشهر الماضي ارتفعت إلى 89 شخصًا.

كما كشفت إحصائيات رسمية أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل وصل إلى 17080 منزلاً و23850 منزلاً تعرض لتدمير جزئي، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

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