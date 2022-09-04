“سعود الطبية”: 7 خطوات للتعايش مع مريض “الصرع”

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة نصائح للتعايش مع مرض الصرع.

وأوضحت أنه يجب اتباع ما يلي :

1- الحرص على تناول الدواء الموصوف من الطبيب.

2- استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية.

3- عدم إهمال ارتفاع درجة الحرارة.

4- تجنب التدخين.

5- النوم الكافي.

6- إبلاغ الطبيب عند ملاحظة تغيرات غير طبيعية في المزاج أو السلوك.

7- الحد من الإجهاد والضغوط النفسية.

والصرع هو مرض طويل الأمد يسبب نوبات متكررة بسبب الإشارات الكهربائية غير الطبيعية التي تنتجها خلايا الدماغ التالفة، ويتسبب في انفجار النشاط الكهربائي غير المنضبط داخل خلايا الدماغ في حدوث نوبة، ويمكن أن تشمل النوبات تغييرات في الوعي والتحكم في العضلات والأحاسيس والعواطف والسلوك.

أما عن أسبابه ففي معظم الأحيان (حتى 70% من الحالات)، يكون سبب النوبات غير معروف تشمل الأسباب المعروفة ما يلي:

-علم الوراثة: من المرجح أن تنتقل بعض أنواع الصرع (مثل صرع الرمع العضلي عند الأحداث وغياب الصرع في مرحلة الطفولة) في العائلات (موروثة).

-التصلب الصدغي الميزاني: هذه ندبة تتشكل في الجزء الداخلي من الفص الصدغي (جزء من دماغك بالقرب من أذنك) ويمكن أن تؤدي إلى نوبات بؤرية.

-إصابات الرأس: يمكن أن تنجم إصابات الرأس عن حوادث المركبات أو السقوط أو أي ضربة في الرأس.

-التهابات الدماغ: يمكن أن تشمل العدوى خراج الدماغ والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وداء الكيسات المذنبة العصبي.

-اضطرابات المناعة: يمكن أن تؤدي الحالات التي تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا الدماغ (وتسمى أيضًا أمراض المناعة الذاتية) إلى الإصابة بالصرع.

-اضطرابات النمو: تشوهات الولادة التي تؤثر على الدماغ هي سبب متكرر للإصابة بالصرع، لا سيما لدى الأشخاص الذين لا يمكن السيطرة على نوباتهم باستخدام الأدوية المضادة للنوبات.

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