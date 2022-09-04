في هولندا.. “موهبة” تستعرض نجاح تجربة برامجها البحثية أمام مؤتمر المجلس الأوروبي

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أنها استعرضت تجربتها الناجحة في البرامج البحثية، في مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته 18، الذي أقيم في مدينة لاهاي بهولندا، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2022.

وأوضحت أن مدير عام مركز التميز الدكتور خالد الشريف، شارك بورقة علمية، شملت الآلية التي اتبعتها “موهبة” لرفع مستوى جودة الأبحاث الطلابية، وكيف مكّنها ذلك من الحصول على 22 جائزة كبرى في آيسف، وحصول أحد طلبتها على جائزة أفضل باحث على مستوى العالم.

وأضافت أن الشريف، استعرض جهود “موهبة” في رعاية الموهوبين، ومنهجيتها في تقديم البرامج البحثية، مقارنة بالبرامج العالمية، وتقديم التوصيات في مجال تطوير الرعاية، وفي المجال البحثي للطلبة الموهوبين، حيث شارك في القمة ثلاثة من طلاب رابطة موهبة، وهم: عبدالرحمن الفهيد، رفيف حوباني، وحنين التمار، وتبادلوا الأفكار والخبرات والثقافة مع مجموعة من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من المختصين في مجال رعاية الموهوبين من أمريكا، وأوروبا، وأفريقيا بأوراق علمية، وورش، ومحاضرات حول عدة محاور، شملت:

1 – الممارسات التعليمية المبتكرة.

2 – دعم تنمية المواهب.

3 – التنمية الذاتية.

4 – ربط البحث والممارسة بطرق مفيدة.

5 – التأكيد على إشراك كل متعلم.

6 – أخذ صوت الطالب.

7 – خلق تقاليد جديدة، من أجل استثمار الموهبة عبر العمر.

يذكر أن مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة 2022، يهدف إلى إيجاد فرص تواصل استثنائية للمعلمين والباحثين وعلماء النفس وأولياء الأمور، وتعزيز تبادل المعلومات بين المهتمين بهذا المجال، بحضور أكثر من 800 شخص من 15 دولة.

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