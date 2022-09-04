الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
في هولندا.. “موهبة” تستعرض نجاح تجربة برامجها البحثية أمام مؤتمر المجلس الأوروبي
“هدف” يدعو لزيارة الفرع المتنقل في جازان خلال هذه الفترة
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
احذر منها.. تيك توك يتحرك لمواجهة ثغرة أمنية
لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة
الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة

أحدث الأخبار

في هولندا.. “موهبة” تستعرض نجاح تجربة برامجها البحثية أمام مؤتمر المجلس الأوروبي

في هولندا.. “موهبة” تستعرض نجاح تجربة برامجها البحثية أمام مؤتمر المجلس الأوروبي
١٢:٠٦:٢٩ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أنها استعرضت تجربتها الناجحة في البرامج البحثية، في مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته 18، الذي أقيم في مدينة لاهاي بهولندا، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2022.

وأوضحت أن مدير عام مركز التميز الدكتور خالد الشريف، شارك بورقة علمية، شملت الآلية التي اتبعتها “موهبة” لرفع مستوى جودة الأبحاث الطلابية، وكيف مكّنها ذلك من الحصول على 22 جائزة كبرى في آيسف، وحصول أحد طلبتها على جائزة أفضل باحث على مستوى العالم.

وأضافت أن الشريف، استعرض جهود “موهبة” في رعاية الموهوبين، ومنهجيتها في تقديم البرامج البحثية، مقارنة بالبرامج العالمية، وتقديم التوصيات في مجال تطوير الرعاية، وفي المجال البحثي للطلبة الموهوبين، حيث شارك في القمة ثلاثة من طلاب رابطة موهبة، وهم: عبدالرحمن الفهيد، رفيف حوباني، وحنين التمار، وتبادلوا الأفكار والخبرات والثقافة مع مجموعة من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من المختصين في مجال رعاية الموهوبين من أمريكا، وأوروبا، وأفريقيا بأوراق علمية، وورش، ومحاضرات حول عدة محاور، شملت:

1 – الممارسات التعليمية المبتكرة.

2 – دعم تنمية المواهب.

3 – التنمية الذاتية.

4 – ربط البحث والممارسة بطرق مفيدة.

5 – التأكيد على إشراك كل متعلم.

6 – أخذ صوت الطالب.

7 – خلق تقاليد جديدة، من أجل استثمار الموهبة عبر العمر.

يذكر أن مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة 2022، يهدف إلى إيجاد فرص تواصل استثنائية للمعلمين والباحثين وعلماء النفس وأولياء الأمور، وتعزيز تبادل المعلومات بين المهتمين بهذا المجال، بحضور أكثر من 800 شخص من 15 دولة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. “موهبة” يؤهل 4 طلاب للالتحاق بأفضل 100 جامعة في العالم

“موهبة” يعلن حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية

الكلمات الدلالية:
البرامج البحثية ذوي القدرات الفائقة مؤتمر المجلس الأوروبي موهبة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. صب الأوتاد الخرسانية على المسار السادس لقطار الرياض

بالصور.. صب الأوتاد الخرسانية على المسار السادس لقطار الرياض

الأحد، ٠١ فبراير ٢٠١٥ ١١:٢٨ م
شرطة خميس مشيط تطيح بجانيَيْن حاولا اختطاف حدثَيْن

شرطة خميس مشيط تطيح بجانيَيْن حاولا اختطاف حدثَيْن

الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥ ٠٣:٥٠ م
الجبير: المملكة وتركيا متفقتان على التصدي لتدخلات «إيران» بالمنطقة

الجبير: المملكة وتركيا متفقتان على التصدي لتدخلات «إيران» بالمنطقة

الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠١٧ ٠٢:١٠ م
جدة.. التحقيق مع أب عذّب ابنته بالولاعة

جدة.. التحقيق مع أب عذّب ابنته بالولاعة

الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥ ٠٧:٤٤ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *