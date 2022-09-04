عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن عن سبب تأخر الرد على الاعتراضات

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تأخر الرد على اعتراض المستفيدين على عدم الأهلية لا يعني رفض الاعتراض، لكن سيتم الرد عليه بعد النظر فيه.

وردّ البرنامج على استفسار أحد المتابعين بشأن الرد على الاعتراض، موضحًا أنه في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن.

كما أشار إلى أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض من الحساب الخاص بالمستفيد عبر الدخول على “دراسة الأهلية”، “اعتراضات الأهلية السابقة”.

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وكان حساب المواطن، حدد، في بيان عاجل، في وقت سابق، خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من صدور الأهلية، وعبر الرابط ( هنا ).