الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة
الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة
لارتكابهم هذه الجريمة.. القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة والعمل بالرياض
لهذا السبب.. إعفاء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات من وظائفهم الإشرافية
عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن عن سبب تأخر الرد على الاعتراضات
باكستان تستغيث وتناشد العالم توفير استجابة إنسانية عاجلة بسبب الفيضانات

فرص

لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة

لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة
١١:٤٩:٠٣ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي اتصالات رقمية.

2 – محلل اتصالات رقمية أول.

3 – مشرف تسويق.

4 – مشرف إدارة إستراتيجية.

5 – أخصائي تقييس التكنولوجيا.

6 – مشرف جودة.

7 – مشرف إدارة المنتجات.

8 – مشرف استخراج البيانات.

9 – أخصائي إدارة إستراتيجية.

10 – مدير حساب.

11 – كبير محللي الحساب.

12 – مشرف إدارة الإستراتيجية.

13 – كبير خبراء التنقيب عن البيانات.

14 – خبير الشراكة.

15 – مشرف تسويق.

16 – مشرف تجارب رقمية.

17 – محلل أول للفواتير والتحصيل.

18 – مدير قسم العمليات النقدية.

19 – محلل أول للفوترة والتحصيل.

20 – محلل محاسبة أول.

21 – مشرف محاسبة.

22 – خبير اقتراح.

23 – وغيرها.

* التقديم:

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الاتصالات بوابة التوظيف شركة الاتصالات السعودية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
عدد كبير من الوظائف في «التدريب التقني».. الشروط ورابط التقديم

عدد كبير من الوظائف في «التدريب التقني».. الشروط ورابط التقديم

الأحد، ١٩ مايو ٢٠١٩ ٠١:٥٩ م
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد تسجيل الدبلومات التربوية

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد تسجيل الدبلومات التربوية

الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧ ٠٢:٤٧ م
وظائف شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وظائف شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠١٣ ٠١:٣٢ م
رعاية الشباب تعلن عن توفر 281 وظيفة شاغرة

رعاية الشباب تعلن عن توفر 281 وظيفة شاغرة

الأثنين، ١٦ يونيو ٢٠١٤ ١١:٥٠ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *