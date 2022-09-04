لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي اتصالات رقمية.

2 – محلل اتصالات رقمية أول.

3 – مشرف تسويق.

4 – مشرف إدارة إستراتيجية.

5 – أخصائي تقييس التكنولوجيا.

6 – مشرف جودة.

7 – مشرف إدارة المنتجات.

8 – مشرف استخراج البيانات.

9 – أخصائي إدارة إستراتيجية.

10 – مدير حساب.

11 – كبير محللي الحساب.

12 – مشرف إدارة الإستراتيجية.

13 – كبير خبراء التنقيب عن البيانات.

14 – خبير الشراكة.

15 – مشرف تسويق.

16 – مشرف تجارب رقمية.

17 – محلل أول للفواتير والتحصيل.

18 – مدير قسم العمليات النقدية.

19 – محلل أول للفوترة والتحصيل.

20 – محلل محاسبة أول.

21 – مشرف محاسبة.

22 – خبير اقتراح.

23 – وغيرها.

* التقديم:

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا).