لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسميات الوظيفية:
1 – أخصائي اتصالات رقمية.
2 – محلل اتصالات رقمية أول.
3 – مشرف تسويق.
4 – مشرف إدارة إستراتيجية.
5 – أخصائي تقييس التكنولوجيا.
6 – مشرف جودة.
7 – مشرف إدارة المنتجات.
8 – مشرف استخراج البيانات.
9 – أخصائي إدارة إستراتيجية.
10 – مدير حساب.
11 – كبير محللي الحساب.
12 – مشرف إدارة الإستراتيجية.
13 – كبير خبراء التنقيب عن البيانات.
14 – خبير الشراكة.
15 – مشرف تسويق.
16 – مشرف تجارب رقمية.
17 – محلل أول للفواتير والتحصيل.
18 – مدير قسم العمليات النقدية.
19 – محلل أول للفوترة والتحصيل.
20 – محلل محاسبة أول.
21 – مشرف محاسبة.
22 – خبير اقتراح.
23 – وغيرها.
* التقديم:
– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم (اضغط هنا).