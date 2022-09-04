الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“هدف” يدعو لزيارة الفرع المتنقل في جازان خلال هذه الفترة
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“هدف” يدعو لزيارة الفرع المتنقل في جازان خلال هذه الفترة

“هدف” يدعو لزيارة الفرع المتنقل في جازان خلال هذه الفترة
١١:٥٧:١٣ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لزيارة فرع هدف المتنقل المتواجد بمنطقة جازان، خلال الفترة من 4 إلى 15 من سبتمبر الجاري.

وقال “هدف” عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فرع هدف المتنقل متواجد لأجلكم بمنطقة جازان خلال الفترة من 4-15 سبتمبر 2022م. تفضل بزيارتنا للاطلاع على البرامج وخدمات التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل”.

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وشارك الصندوق، عبر “تويتر” مواعيد عمل الفرع المتنقل لـ”هدف” في محافظات جيزان، وصامطة، وأبو عريش، وصبيا، وبيش، والدرب.

وفي وقت سابق، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022 حتى نهاية شهر يوليو الماضي، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.

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الكلمات الدلالية:
الإرشاد المهني الباحثون عن عمل خدمات التمكين والتدريب صندوق تنمية الموارد البشرية صندوق هدف منطقة جازان

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