لهذا السبب.. إعفاء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات من وظائفهم الإشرافية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن جامعات المملكة بدأت هذا الأسبوع، تطبيق قرار شؤون مجلس الجامعات الجديد في ما يخص أنصبة تكليف المستشارين والمشرفين، وذلك بهدف ترشيد وإلغاء بعض عقود المتعاقدين من غير أبناء المملكة.

وحسب “عكاظ”، فقد نص قرار الجامعات على أن لا يترتب على تكليف المستشارين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم تخفيض النصاب لأحدٍ منهم.

كما تم إعفاء عدد من أعضاء التدريس من وظائفهم الإشرافية في المراكز والإدارات في الجامعات وتكليف إداريين بدلاً منهم، والعمل على إكمال أنصبتهم في جداولهم الأسبوعية.

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وفي وقت سابق، صدر قرار شؤون مجلس الجامعات، والذي شدد على أن يرفع رئيس الجامعة إلى رئيس مجلس شؤون الجامعات تقريرًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً يوضح فيه ما تم حيال تنفيذ القرار والإجراءات التي قامت بها الجامعة.

كما نص القرار على أن تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة للتعامل مع أوضاع الجامعات بمتابعة ذلك وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة.