لارتكابهم هذه الجريمة.. القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة والعمل بالرياض

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر، وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وتم ضبط المخالفين وبحوزتهم مبلغ (673,702) ريال وسندات إيداع مالية، وتبين أنهم يقومون بتحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبين الحين والآخر، يجري القبض على مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد بحقهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المخالفين بمختلف مناطق المملكة.

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