باكستان تستغيث وتناشد العالم توفير استجابة إنسانية عاجلة بسبب الفيضانات

تواصل – فريق التحرير:

وجهت السلطات الباكستانية، اليوم، نداء استغاثة حديث ناشدت المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية كبيرة وعاجلة بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي أسفرت عن 1265 قتيلاً.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، إلى استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

وأحصت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، 57 حالة وفاة أخرى من المناطق المتضررة من الفيضانات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو إلى 1265 بينهم 441 طفلاً.

وأكد الجيش الباكستاني، أن الطائرات والقوات الجوية والبحرية تستخدم القوارب والمروحيات، لإجلاء الناس من المناطق النائية ولتوصيل المساعدات، مع إقامة 147 معسكرًا إغاثيًا لإيواء وإطعام أكثر من 50 ألف نازح، بينما قدم 250 مخيمًا طبيًا المساعدة لـ 83 ألف شخص.

فيما توقع رئيس هيئة إدارة الكوارث، تعرض مناطق مختلفة من البلاد لتساقط 15% إلى 20% من الأمطار الإضافية هذا العام، بعدما شهدت البلاد زيادة بنسبة 190% في هطول الأمطار خلال موسم الرياح الموسمية.

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