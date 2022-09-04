فيديو نادر.. الشيخ صالح اللحيدان يُحذر من الانشغال بالجوالات

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في مقطع فيديو نادر، حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيـخ صالح بن محمد اللحيدان -رحمه الله-، من خطورة الانشغال بالجوالات.

وأوضح أن الانشغال بالجوالات، وتضييع أكثر الوقت بها هو من الأمور التي تمرض القلب، وتشتت الذهن، وقد يزرع أمراضًا في القلوب.

وأضاف أنه ينبغي على كل من ابتلى بشئ من هذه الجوالات، أن لا يزيد عن الاستفادة بالحاجات اللازمة فقط.

يذكر أن الشيخ اللحيدان، ولد في مدينة البكيرية عام 1931، وقد كان سلك القضاء هو القسم الأكبر من سيرة حياته العملية، حيث كان صاحب أعلى منصب قضائي في المملكة، كما أنه كان حاضرًا وعضوًا عند تأسيس هيئة كبار العلماء عام 1971.

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وكانت من أبرز وصايا فقيد الأمة؛ وصيته للمسلمين بالاستعداد ليوم وفاتهم، قائلا: ”يحسن بالإنسان أن يفكر في هذا الوضع ويستعد له قبل حصوله بتوبة من الذنوب وقضاء حقوق العباد واستحلال من أساء إليهم ليتهيأ بتوبة صادقة وإنابة لله وكثرة الاستغفار”.

ولا أحد ينسى وصيته بحسن الخلق، وأنه يأتي بالخير الكثير للمؤمن، ويملأ القلوب محبة لمن حسن خلقه، ويسهل وييسر حل المشاكل التي قد تعترض كثيرًا من الناس”، حاثًا المسلم بأن “يكون بشوشًا عذب اللسان لين الجانب، وأن يكون قابلاً للعذر لأن قبول العذر من المعتذر بحق من شيم أهل الوفاء”.