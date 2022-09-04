الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ثاني مدينة بالمملكة.. اليونسكو تعتمد ينبع ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم
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ثاني مدينة بالمملكة.. اليونسكو تعتمد ينبع ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم

ثاني مدينة بالمملكة.. اليونسكو تعتمد ينبع ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم
٠٨:٢٨:١٢ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “الـيونسكو”، أنها اعتمدت مدينة ينبع الصناعية في المملكة كـ”مدينة تعلُّم” ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم، وذلك كثاني مدينة بالمملكة تحصل على هذه الصفة بعد الجبيل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع فهد القرشي، إن تبني مفهوم مدينة التعلم وتطبيقه سيعزز مكانة مدينة ينبع الصناعية، ويساعد في التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفق ما نقلته عنه فضائية “العربية”.

من جهتها، باركت الهيئة الملكية في ينبع لقاطني المدينة الصناعية هذا الاعتماد، عبر تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت “اليونسكو” اعتمدت مدينة الجبيل الصناعية كمدينة تعلم في سبتمبر 2020، كأول مدينة في المملكة تحصل على هذه الصفة.

ووفق “اليونسكو”، فإن مدينة التعلّم هي المدينة التي تعبئ مواردها بشكل فعّال بهدف تشجيع التعليم الشامل للجميع في كافة المراحل، إلى جانب استخدام تقنيات التعليم الحديثة على نطاق أوسع.

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الكلمات الدلالية:
التعلم الجبيل الشبكة العالمية لمدن التعلّم اليونسكو مدن التعلم ينبع

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