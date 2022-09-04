الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
احذر منها.. تيك توك يتحرك لمواجهة ثغرة أمنية
لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة
الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة
لارتكابهم هذه الجريمة.. القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة والعمل بالرياض
لهذا السبب.. إعفاء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات من وظائفهم الإشرافية

أحدث الأخبار

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
١١:٥٢:٣١ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7603.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1595

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3438

فرنك سويسري 3.8291

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال ومؤشر الدولار عالميًا

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية البنك المركزي السعودي العملات الأجنبية العملات الأجنبية مقابل الريال سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
«ديل» تقر بوجود ثغرة أمنية في أجهزة الـ«لاب توب» الجديدة

«ديل» تقر بوجود ثغرة أمنية في أجهزة الـ«لاب توب» الجديدة

الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ ٠٦:٤٢ م
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور)

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور)

الجمعة، ٢٨ أبريل ٢٠١٧ ٠٤:٠٥ م
بعد 7 أيام.. العثور على جثمان سائق الطالب «الأحمري» ضحية السيول

بعد 7 أيام.. العثور على جثمان سائق الطالب «الأحمري» ضحية السيول

الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧ ٠٥:٣٥ م
بسبب المخالفات الصحية.. إغلاق 5 مطاعم في شوقية مكة (صور)

بسبب المخالفات الصحية.. إغلاق 5 مطاعم في شوقية مكة (صور)

الثلاثاء، ٠٣ مارس ٢٠١٥ ٠٣:١٢ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *