الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا: السجن ومصادرة جميع الممتلكات لمن يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا
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أوكرانيا: السجن ومصادرة جميع الممتلكات لمن يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا

أوكرانيا: السجن ومصادرة جميع الممتلكات لمن يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا
٠٧:٤٨:١٥ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن السجن ومصادرة جميع الممتلكات هو مصير من يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا.

وأوضحت أن من يشارك في استفتاء الانضمام إلى روسيا، ستكون عقوبته 12 عامًا في السجن ومصادرة جميع الممتلكات.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده لا تملك أسلحة ودعمًا كافيٓيْن لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وأنه يجب أن يخاف المجتمع الدولي من ضعف أوكرانيا لأن روسيا ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول البلطيق.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن كييف ستحدد مصطلح إنهاء الحرب بتحرير أراضيها وتحديد مبالغ التعويضات.

فيما كشف مسؤول محلي أوكراني، أن القوات الروسية استهدفت إقليم سومي بقرابة 60 قذيفة خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها ستقدم في جنيف الأسبوع المقبل أدلة على انتهاكات أمريكية وأوكرانية لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن واشنطن تعتزم نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى بلدان في شرق أوروبا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس الأوروبي، أن روسيا تضع العالم أمام خطر نووي، ومن الضروري استمرار وجود بعثة الوكالة الذرية بزابوروجيا، وذلك عقب الإعلان عن توقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا من المحطة بسبب صعوبات تقنية.

الكلمات الدلالية:
أسلحة بيولوجية أوكرانيا الوكالة الذرية روسيا محطة زابوروجيا

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