بالصور.. بئر منحوتة بالصخر عمرها أكثر من 2000 عام في سكاكا

تواصل – واس:

ضمن موروثها التاريخي العريق، تحتضن منطقة الجوف بئر سيسرا المنحوتة في الصخر الرملي منذ أكثر من ألفي عام، تقع على بعد 200 متر من قلعة زعبل التاريخية الشهيرة في مدينة سكاكا.

ويعود تاريخ البئر إلى الفترة النبطية ما بين القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث تبلغ أبعاد فوهة البئر (8م * 9م ) ويصل عمقها إلى 15 مترًا تقريبًا.

ويتميز البئر بوجود فتحة في الجهة الشرقية منها كانت تغذي المزارع بالمياه من خلال قناة محفورة في الصخر، وهو نظام ري معروف يعود إلى الفترة النبطية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال عالم الآثار البرفيسور فريدريك وينيت وزميله ويليام ريد، بعد زيارتهما لمنطقة الجوف عام 1962م: إن بئر سيسرا تشبه بئرًا موجودة في الجيب بفلسطين.

وأضافا أن بعض المناطق المنخفضة في سكاكا المحيطة بالبئر من الجهة الشرقية والجنوبية كانت تُسقى من ماء البئر بواسطة أنفاق تحت الأرض.

ويضم البئر في داخله درج منحوت على الجوانب يمكن النزول من خلاله إلى القاع، كما يوجد طريق معبد يصل إلى موقع البئر الأثري ومحيطه مرصوف بالحجارة، وذلك ضمن أعمال الترميم وإعادة التأهيل التي شهدها الموقع، ليكون واحدًا من نقاط الجذب السياحي والأثري التي تنتشر في المنطقة.

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