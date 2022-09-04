خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة أفراد إلى العنوان الوطني

توصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إضافة أفراد إلى العنوان الوطني، حيث أوضحت مؤسسة البريد، أن هذه الخدمة الإلكترونية، تُمكن المستفيد من إضافة أفراد المنزل إلى العنوان الوطني نفسه المسجل مسبقًا، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع العنوان الوطني الإلكتروني.

2 – أدخل معلومات الفرد المضاف.

4 – اختر العنوان المراد إضافة الأفراد إليه.

5 – احفظ وسجّل العنوان بالمعلومات المدخلة.

* المتطلبات:

1 – هوية أو إقامة للأفراد.

2 – أن يكون المستفيد مسجلا مسبقًا في العنوان الوطني.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 08:45 م مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19992”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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