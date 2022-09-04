الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة أفراد إلى العنوان الوطني
“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار مع رياح نشطة على هذه المناطق
6 علامات إذا لاحظتها في جوالك فتأكد أنه مخترق
فقدان الوزن بسرعة يشير إلى 4 أمراض قاتلة
دراسة: 5 أسباب للإصابة بمرض الزهايمر
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

أحدث الأخبار

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة أفراد إلى العنوان الوطني

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة أفراد إلى العنوان الوطني
٠٧:٣٢:٥١ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

توصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إضافة أفراد إلى العنوان الوطني، حيث أوضحت مؤسسة البريد، أن هذه الخدمة الإلكترونية، تُمكن المستفيد من إضافة أفراد المنزل إلى العنوان الوطني نفسه المسجل مسبقًا، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع العنوان الوطني الإلكتروني.

2 – أدخل معلومات الفرد المضاف.

4 – اختر العنوان المراد إضافة الأفراد إليه.

5 – احفظ وسجّل العنوان بالمعلومات المدخلة.

* المتطلبات:

1 – هوية أو إقامة للأفراد.

2 – أن يكون المستفيد مسجلا مسبقًا في العنوان الوطني.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 08:45 م مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19992”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات للحصول على أرض وقرض صناعي

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة

الكلمات الدلالية:
إضافة أفراد العنوان الوطني خدمة اليوم مؤسسة البريد

مواد ذات صلة

المزيد
«الدخيّل» يعتمد 280 ناديًا موسميًّا للبنين والبنات في الإجازة

«الدخيّل» يعتمد 280 ناديًا موسميًّا للبنين والبنات في الإجازة

منذ 7 سنوات
جازان.. وفاة طفلين في حريق غرفة منزل بـ«صامطة» (صور)

جازان.. وفاة طفلين في حريق غرفة منزل بـ«صامطة» (صور)

منذ 5 سنوات
بالصور.. ضبط 9 آلاف سخان ماء مخالفة للمواصفات

بالصور.. ضبط 9 آلاف سخان ماء مخالفة للمواصفات

منذ 6 سنوات
وزير خارجية اليمن: دول العالم لا تعترف بالانقلابيين.. ومجلسهم السياسي تأكيد لـ«إعلان الحرب»

وزير خارجية اليمن: دول العالم لا تعترف بالانقلابيين.. ومجلسهم السياسي تأكيد لـ«إعلان الحرب»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *