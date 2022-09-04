إيران ترفع حالة التأهب لـ”هجوم محتمل”

تواصل – فريق التحرير:

رفعت إيران مستوى تأهب قوات الدفاع الجوي، وأعدت قرابة 51 مدينة في البلاد، بأنظمة دفاع مدني، استعدادًا لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل.

من جانبه، قال الجنرال مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع، إن معدات الدفاع المدني ستمكن إيران من: “تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة وفقًا لنوع التهديد والخطر”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

موضحا أن الأشكال الهجينة للحرب، مثل الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلت مكان الحروب الكلاسيكية. ولم يشر إلى أسماء الدول التي يمكن أن تهدد إيران، حسب “العربية”.

وأضاف المسؤول الإيراني: “في هذه الأيام، بناء على قوة الدول، أصبح شكل المعارك أكثر تعقيدًا”.

اقرأ أيضا:

الخارجية الأمريكية: «بايدن» لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

البحرية الأمريكية تعترض سفينة حربية إيرانية وتدفعها للإفراج عن قاربين مسيرين بالبحر الأحمر

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته البحرية الأمريكية، أنها تمكنت من اعتراض سفينة حربية إيرانية ودفعها للإفراج عن قاربين مسيرين بالبحر الأحمر

وقبل أيام، أعلنت البحرية إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج العربي، مؤكدة أن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن السفينة السطحية غير المأهولة كانت محاولة الاستيلاء عليها تتم بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.