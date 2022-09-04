الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار مع رياح نشطة على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار مع رياح نشطة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار مع رياح نشطة على هذه المناطق
٠٧:١٨:٠٩ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كيلو متر في الساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كما نبه المركز، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة، ” وادي الفرع”، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساء.

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أمطار رعدية الأرصاد المدينة جازان حالة الطقس رياح نشطة عسير مكة

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