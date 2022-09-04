الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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فقدان الوزن بسرعة يشير إلى 4 أمراض قاتلة
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صحة

فقدان الوزن بسرعة يشير إلى 4 أمراض قاتلة

فقدان الوزن بسرعة يشير إلى 4 أمراض قاتلة
٠٣:٢٠:٥٧ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قد يعتقد البعض أن فقدان الوزن سريعًا أمرًا مذهلًا لكنه في الحقيقة علامة على مشاكل صحية خطيرة.

وكشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا تيخوميروفا، إلى أن فقدان الوزن بسرعة قد يشير إلى 4 أمراض قاتلة.

وأشارت في مقابلة مع وكالة “Prime” الروسية للأنباء، إلى سرعة فقدان الوزن قد يشير إلى مرض السكري، وضيق مزمن في الشرايين، والتغير المفاجئ في السلوك أو فقدان الوعي.

ودعت لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لشرايين الأطراف، لأنه يمكن أن يكشف عن مرض خطير لدى المدخنين، وهي:

1- السل.

2- السرطان.

3- التسمم الدرقي.

4- السكري.

الكلمات الدلالية:
أمراض السرطان السكر صحة وتغذية فقدان الوزن

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