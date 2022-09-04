الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب قطاع غزة
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دولي

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب قطاع غزة
٠٣:٠٥:٤٧ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال مساء السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والإنارة تجاه مراكب الصيادين في بحر وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الغاشم أطلقت النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ورفح جنوبًا وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال عملية الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل مواطنين اثنين من قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما اعتقل حارس الأقصى حمزة خلف، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب السلسلة – أحد أبواب المسجد الأقصى- ومواطنًا من مركز شباب بلاطة، عقب احتجاز فريق كرة القدم التابع للمركز، عند حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال زوارق صيادين فلسطين

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