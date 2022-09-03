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عدم أداء العمرة في موسم الحج.. 7 التزامات على القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة
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محليات

عدم أداء العمرة في موسم الحج.. 7 التزامات على القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة

عدم أداء العمرة في موسم الحج.. 7 التزامات على القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة
٠٢:٣٩:٤٩ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نصت لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة على 7 التزامات على السائح أثناء وجوده في المملكة من أبرزها اتباع الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة وأيضا عدم أداء العمرة أو ممارسة العمل، فيما يبلغ رسم هذه التأشيرة 300 ريال.

وبالنسبة لصلاحية التأشيرة فتتضمن:

– الدخول لمرة واحدة.

–  صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر.

–  ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.

– دخول متعدد.

– تكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

وفيما يلي أبرز الاشتراطات:

1- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

2- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

3- الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.

4- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

5- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

6- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

7- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

الكلمات الدلالية:
أداء العمرة الجوازات الحج تأشيرة زيارة تأشيرة سياحة

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