بالفيديو.. شُبان يقفزون من مبنى يحترق في العاصمة الأردنية عمان

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر قيام عدد من الشبان بالقفز من أعلى بناية في العاصمة الأردنية عمان بعد اشتعال النيران بها.

وأظهر المقطع المتداول، تصاعد الأدخنة من البناية، وسط تواجد كثيف لأشخاص بالأسفل يحاولون تقديم المساعدة لشبان يحاولون القفز.

وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط العاصمة عمان للتعامل مع الحريق، وإخراج الموجودين داخل المبنى بعد أن اشتعلت النيران به، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف، كما ظهر في المقطع المتداول.