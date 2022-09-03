السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. شُبان يقفزون من مبنى يحترق في العاصمة الأردنية عمان
الأرصاد يصدر تنبيهًا متقدمًا لأهالي مكة المكرمة وعسير.. ويحذر من الاقتراب من هذه الأماكن
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة المجاردة
ينتهي اليوم.. وظائف براتب 6000 ريال في الخطوط السعودية
لأول مرة منذ سريان الهدنة.. أزمة وقود خانقة في صنعاء واتهامات لميليشيا الحوثي
متطرفون يحرقون مسجداً في فرنسا وتفحمه بالكامل (فيديو)

منوعات

بالفيديو.. شُبان يقفزون من مبنى يحترق في العاصمة الأردنية عمان

بالفيديو.. شُبان يقفزون من مبنى يحترق في العاصمة الأردنية عمان
٠٢:٣٤:٣٠ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر قيام عدد من الشبان بالقفز من أعلى بناية في العاصمة الأردنية عمان بعد اشتعال النيران بها.

وأظهر المقطع المتداول، تصاعد الأدخنة من البناية، وسط تواجد كثيف لأشخاص بالأسفل يحاولون تقديم المساعدة لشبان يحاولون القفز.

وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط العاصمة عمان للتعامل مع الحريق، وإخراج الموجودين داخل المبنى بعد أن اشتعلت النيران به، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف، كما ظهر في المقطع المتداول.

الكلمات الدلالية:
الأردن بناية تحترق حريق عمان

مواد ذات صلة

المزيد
كندا تسمح باستهلاك «المخدرات» على شكل بسكويت أو شاي

كندا تسمح باستهلاك «المخدرات» على شكل بسكويت أو شاي

منذ 7 سنوات
مفاجأة.. علماء يكتشفون بكتيريا تأكل النفط وتحوله إلى غاز طبيعي

مفاجأة.. علماء يكتشفون بكتيريا تأكل النفط وتحوله إلى غاز طبيعي

منذ 8 أشهر
مشاهد تخطف الأنفاس لحيوانات في محمية طبيعية (فيديو)

مشاهد تخطف الأنفاس لحيوانات في محمية طبيعية (فيديو)

منذ 5 سنوات
التلفزيون المصري يحذف «القبلات والرقص» من أفلامه

التلفزيون المصري يحذف «القبلات والرقص» من أفلامه

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *