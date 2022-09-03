بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة المجاردة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة المجاردة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، وفقا لتوقعات الأرصاد بمشيئة الله، كل من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .