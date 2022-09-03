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ينتهي اليوم.. وظائف براتب 6000 ريال في الخطوط السعودية
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فرص

ينتهي اليوم.. وظائف براتب 6000 ريال في الخطوط السعودية

ينتهي اليوم.. وظائف براتب 6000 ريال في الخطوط السعودية
٠١:٥٠:٢٩ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) انتهاء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة اليوم الأحد.

وكانت الشركة أعلنت عن وظائف شاغرة وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

برنامج فنيي صيانة الطائرات.

عن البرنامج:

برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج:

مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).

الشروط:

سعودي الجنسية.

شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.

معدل تراكمي لا يقل عن 85٪ لحاملي الشهادة الثانوية.

معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.

اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.

على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

المزايا:

مكافأة شهرية (6,000) ريال.

تأمين طبي للمتدرب.

تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).

التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).

موعد التقديم:

التقديم ينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/02/08هـ الموافق 2022/09/04م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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