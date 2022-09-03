مخزون المياه في سدود الأردن أقل من 15%.. تهديد خطير

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أوضحت وزارة المياه والري في الأردن، أن مخزون المياه في السدود وصل لأقل من 15% صباح اليوم السبت، وهي مستويات “قياسية متدنية”، حسب قناة “المملكة”.

وتفصيلا، قال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، إن “مخزون السدود وصل إلى مستويات قياسية متدنية، وكان أقل من 15% صباح اليوم (السبت)”، مشيراً إلى أن حجم المياه المخزن حاليا يبلغ 43 مليون متر مكعّب فقط.

وأرجع سلامة الأمر إلى الوضع المائي خلال العامين الماضيين والتغيرات المناخية وتراجع الهطول المطري؛ مما أثر بشكل كبير، وكذلك الارتفاع الحاد على درجات الحرارة.

وتابع سلامة أن استهلاك كميات كبيرة جدا من المياه “لم يُسجلها الأردن منذ فترة طويلة” مما شكل عبئا إضافيا على مصادر المياه، وعلى عمليات التزويد المائي في معظم المناطق، موضحا أنه كانت هناك تحذيرات سابقة من أن سد الملك طلال ــ وهو أكبر سدود الأردن ــ يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي سياق أهمية تضمين محور المياه في جداول أعمال مؤتمرات التغير المناخي، قال الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن دريد محاسنة، إن الأردن يسعى لتضمين كل تلك المحاور المرتبطة بالعلاقة بين التغير المناخي والمياه، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمعروف بـ(COP 27)، منوها بتضمين ما يتعلق أيضا بضرورة الانتقال لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج المياه كبديل مستدام عن الطاقة التقليدية.