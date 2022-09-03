السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
البحرين تعلن استحداث تأشيرة جديدة صالحة لمدة 6 أشهر
كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي .. أهدافها وطريقة إعداد الدروس بالتفصيل
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
أمريكا .. كشف هوية «سارق الطائرة» وآخر ما كتبه على صفحته الشخصية
تحذير.. نوع جديد من كورونا قادم في الشتاء
الإرشاد الزراعي يحذر من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة

دولي

البحرين تعلن استحداث تأشيرة جديدة صالحة لمدة 6 أشهر

البحرين تعلن استحداث تأشيرة جديدة صالحة لمدة 6 أشهر
١١:٠١:٢٩ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت البحرين استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، تكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد لذات الفترة.

 

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذه الخطورة تأتي في إطار تنفيذ المبادرات الـ24 لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي أطلقها مجلس الوزراء البحريني.

 

وقال الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، إن هذه التأشيرة المستحدثة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتبلغ رسومها 60 دينارا.

الكلمات الدلالية:
البحرين التعافي الاقتصادي تأشيرة مجلس الوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
ميانمار.. وفاة 5 مسلمين برصاص الشرطة ومتطرفين بوذيين (صور)

ميانمار.. وفاة 5 مسلمين برصاص الشرطة ومتطرفين بوذيين (صور)

منذ 6 سنوات
بعد تأمين «باب المندب» الاستراتيجي.. تقدم جديد للجيش اليمني شمال الضالع

بعد تأمين «باب المندب» الاستراتيجي.. تقدم جديد للجيش اليمني شمال الضالع

منذ 3 سنوات
الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى ٤٣ حالة

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى ٤٣ حالة

منذ سنتين
رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن أولى العقوبات على روسيا

رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن أولى العقوبات على روسيا

منذ 6 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *