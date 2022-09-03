كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي .. أهدافها وطريقة إعداد الدروس بالتفصيل

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مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، زاد اهتمام المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بمنصة مدرستي، لمتابعة الدروس واستذكار الدروس إلكترونيا.

وتفصيلا، نشرت وزارة التعليم، إنفوجرافيك عن طريقة إعداد الدروس والتحضير إلكترونياً في منصة مدرستي لتكون بديلاً عن التحضير الورقي.

طريقة إعداد الدروس بـ منصة مدرستي

ووفق لوزارة التعليم، تشمل خطوات إعداد الدروس بالتفصيل ما يلي عبر منصة مدرستي :

– بعد الدخول إلى منصة مدرستي، وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمعلم، يتم اختيار الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية

– ثم اختيار الحصة المراد تحضريها، وتحديد التاريخ ورقم الحصة ووقتها

– بعدها يتم الضغط على رابط “قم بإعداد الدرس الآن”.

أهمية منصة مدرستي

واعتمدت وزارة التعليم في المملكة منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، ويستفيد الطالب منها إلكترونيا.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

ماذا تعرف عن منصة مدرستي

منصة مدرستي، هي عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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