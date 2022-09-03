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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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فرص

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:٢٧:٢٥ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير قسم التصميم
ـ مصمم جرافيك

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
ـ خبرة 3سنوات على الأقل من الخبرة.
ـ سرعه العمل
ـ العمل تحت الضغط

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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