المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير قسم التصميم
ـ مصمم جرافيك
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
ـ خبرة 3سنوات على الأقل من الخبرة.
ـ سرعه العمل
ـ العمل تحت الضغط
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا