المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير قسم التصميم

ـ مصمم جرافيك

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

ـ خبرة 3سنوات على الأقل من الخبرة.

ـ سرعه العمل

ـ العمل تحت الضغط

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2022م.

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