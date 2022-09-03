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أمريكا .. كشف هوية «سارق الطائرة» وآخر ما كتبه على صفحته الشخصية
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دولي

أمريكا .. كشف هوية «سارق الطائرة» وآخر ما كتبه على صفحته الشخصية

أمريكا .. كشف هوية «سارق الطائرة» وآخر ما كتبه على صفحته الشخصية
١٠:١٨:٣٧ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت السلطات الأميركية عن هوية الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي بعد أن هدد بتحطيمها فوق متجر “وول مارت”، مشيرة إلى أنه يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى والتهديدات الإرهابية.

وقال قائد شرطة مدينة توبيلو، جون كواكا، في مؤتمر صحافي إن الرجل، ويدعى كوري واين باترسون، لم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران وأنه موظف في شركة توبيلو للطيران.

ونشرت صحيفة “نيويورك بوست” صورة له، مشيرة إلى أنه كتب منشورا عبر صفحته في “فيسبوك” في وقت مبكر السبت، قال فيه: “أعتذر للجميع.. لم أرغب أبدًا في إيذاء أي شخص.. أنا أحب والدي ووالدتي وأختي، هذا ليس خطأك.. مع السلامة”.

من جهتها، أكدت السلطات أن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911.

فيما تحدث مفاوضون إلى الرجل وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار ولم يكن لدى “باترسون” خبرة في الهبوط وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.

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