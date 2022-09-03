الإرشاد الزراعي يحذر من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة، مؤكدة على أهمية اتخاذ التدابير لمواجهة هذه الآفة الزراعية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن دودة ثمار الرمان من أخطر الآفات التي تصيب ثمار الرمان وتسبب خسائر كبيرة للمزارع.

وأضافت إدارة الإرشاد الزراعي أنه ويتم مكافحتها بالتخلص من الثمار المتساقطة وعدم ترك ثمار على الأشجار بعد نهاية الموسم، وتكييس الثمار، والرش المبيدات الموصى بها.