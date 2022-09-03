السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الإرشاد الزراعي يحذر من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة
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محليات

الإرشاد الزراعي يحذر من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة

الإرشاد الزراعي يحذر من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة
١٠:٠٨:٥١ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطر يهدد محصول الرمان في المملكة، مؤكدة على أهمية اتخاذ التدابير لمواجهة هذه الآفة الزراعية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن دودة ثمار الرمان من أخطر الآفات التي تصيب ثمار الرمان وتسبب خسائر كبيرة للمزارع.

وأضافت إدارة الإرشاد الزراعي أنه ويتم مكافحتها بالتخلص من الثمار المتساقطة وعدم ترك ثمار على الأشجار بعد نهاية الموسم، وتكييس الثمار، والرش المبيدات الموصى بها.

الكلمات الدلالية:
الإرشاد الزراعي الرمان محصول الرمان وزارة الزراعة

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