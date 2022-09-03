السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير.. نوع جديد من كورونا قادم في الشتاء
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صحة

تحذير.. نوع جديد من كورونا قادم في الشتاء

تحذير.. نوع جديد من كورونا قادم في الشتاء
١٠:١٠:٥٧ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دقّت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر من متحورات جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) قد تظهر هذا الشتاء.

ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة القادمة أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير “أنواع “بي آي 4” و5.

إلا أنه ورغم هذه التحذيرات، أعلنت الوكالة أن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

تأتي التطورات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا من أن طفرات حديثة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف.

الكلمات الدلالية:
اللقاحات ضد الأمراض فيروس كورونا منظمة الصحة وكالة الدواء

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