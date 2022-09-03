«أكاديمية المياه» تعلن موعد غلق باب التقديم لبرنامج «السلامة والصحة المهنية»
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه عبر حسابها الرسمي «تويتر » عن تفاصيل برنامج تخصصي بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى في “الجبيل”، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما كشفت عن موعد غلق باب التقديم.
معايير القبول:
- – عدم الحصول المتقدم على دعم من صندوق الموارد البشرية.
- – المتقدم غير موظف وليس مسجل في التأمينات الإجتماعية.
- – اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.
مزايا البرنامج:
- – أكثر من 300 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.
- – تدريب الباحثين والباحثات عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية.
- – مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- – شهادة معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.
مدة البرنامج:-
- – 3 أشهر لحملة الثانوية والدبلوم. (ممارس)
- – 4 أشهر لحملة البكالوريوس. (محترف).
ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم غدا الأحد.
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