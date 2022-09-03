«أكاديمية المياه» تعلن موعد غلق باب التقديم لبرنامج «السلامة والصحة المهنية»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه عبر حسابها الرسمي «تويتر » عن تفاصيل برنامج تخصصي بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى في “الجبيل”، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما كشفت عن موعد غلق باب التقديم.

معايير القبول: – عدم الحصول المتقدم على دعم من صندوق الموارد البشرية.

– المتقدم غير موظف وليس مسجل في التأمينات الإجتماعية.

– اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية. مزايا البرنامج: – أكثر من 300 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.

– تدريب الباحثين والباحثات عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

– مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

– شهادة معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

مدة البرنامج:- – 3 أشهر لحملة الثانوية والدبلوم. (ممارس)

– 4 أشهر لحملة البكالوريوس. (محترف).

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم غدا الأحد.

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