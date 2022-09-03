السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أكاديمية المياه» تعلن موعد غلق باب التقديم لبرنامج «السلامة والصحة المهنية»
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محليات

«أكاديمية المياه» تعلن موعد غلق باب التقديم لبرنامج «السلامة والصحة المهنية»

«أكاديمية المياه» تعلن موعد غلق باب التقديم لبرنامج «السلامة والصحة المهنية»
٠٩:٥٩:٢١ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه عبر حسابها الرسمي «تويتر » عن تفاصيل برنامج تخصصي بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى في “الجبيل”، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما كشفت عن موعد غلق باب التقديم.

معايير القبول:

  • – عدم الحصول المتقدم على دعم من صندوق الموارد البشرية.
  • – المتقدم غير موظف وليس مسجل في التأمينات الإجتماعية.
  • – اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

مزايا البرنامج:

  • – أكثر من 300 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين.
  • – تدريب الباحثين والباحثات عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية.
  • – مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
  • – شهادة معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

مدة البرنامج:-

  • – 3 أشهر لحملة الثانوية والدبلوم. (ممارس)
  • – 4 أشهر لحملة البكالوريوس. (محترف).

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم غدا الأحد.

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الكلمات الدلالية:
أكاديمية المياه السلامة والصحة المهنية صندوق الموارد البشرية

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